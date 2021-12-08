Празднично: Бородина нарядилась в платье на запах цвета «взбесившейся Барби» и туфли Amina Muaddi

Телеведущая уже начала готовиться в Новому году. Она похвасталась своим ярким нарядом.

Ксения Бородина знакома зрителям, так как ведет шоу «Дом-2». Она привыкла к тому, что для участников она стала наставницей, которая помогает решить конфликты или может дать совет.

Поклонники тоже с интересом следят за жизнью телеведущей. В этом году Ксения пережила развод. Она стала чаще появляться на публике и проводить вечера с подругами. Звезда предпочитает также пополнять гардероб женственными нарядами.

На днях Ксения в дутом пуховике отметилась в ЦУМе. Она все чаще делает покупки, так как впереди праздники. Примечательно, что телеведущая зарабатывает большие деньги, но носит не только люксовые наряды, но и вещи из масс-маркета.

На этот раз она похвасталась атласным мини-платьем на запах. Наряд цвета взбесившейся Барби с пышными плечами дополнили черные туфли Amina Muaddi.

Стилисты отмечали, что наряды на запах обладают эффектом стройности. Они могут визуально скрыть живот и уменьшить талию. Таким приемом пользуются Анна Семенович, Анфиса Чехова и другие звезды.

Поклонники восхитились нарядом Ксении. Многие отметили, что образ подойдет для празднования Нового года. «Я влюбилась, откуда это потрясающее платье», «Наряд классный, а цвет вообще бомба», «Вы красотка, и у вас потрясающая фигура», «Какая талия! А волосы! Вы нарастили?», «Ножки какие красивые», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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