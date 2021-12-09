Пока судей нет: Бородина устроила ошеломляющие танцы прямо на столе с Медведевой

Ксения Бородина в этом году решила развестись с мужем Курбаном Омаровым. Она предпочла не расстраиваться, а поменять жизнь. Теперь телеведущая все чаще выходит в свет и веселиться с подругами.

Более того, поклонники заметили, что она даже одеваться стала более женственно. В этом году Бородина также решилась принять участие в «Ледниковом периоде». И хоть ей не удалось покорить судей, она уже почти дошла до финала.

9 декабря телеведущая приехала на одну из заключительных тренировок. Она провела время со своим партнером Дмитрием Соловьевым. А также Ксения встретила свою соперницу Евгению Медведеву, которая была без напарника Дани Милохина.

Девушки решили оторваться. Они залезли на судейский стол и стали танцевать. Призерка Олимпийских игр крутила головой, размахивая шевелюрой. А телеведущая задрала ноги вверх блеснув своей пятой точкой.

«Когда конец сезона», — отметила она.

Поклонники были удивлены, увидев их вместе. При этом многие посчитали, что такой танец мог бы стать частью номера и впечатлить судей. «Какие вы крутые», «Вот это веселье», «Просто шикарные», «Что за дамочки», «Ух, вот это вы зажгли», «Женя просто клевая! Огнище», «А у вас улетные тренировки», «Ксюшино любимое занятие», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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