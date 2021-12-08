Американский стиль: Собчак вслед за Королевой облачилась в модный безрукавный пуховик в Нью-Йорке

Ксения Собчак в Нью-Йорке поддержала тренд на безрукавные пуховики, который нашел больший отклик у звезд. Ранее в такой куртке отметились на публике Юлия Михалкова, Наташа Королева , Елена Проклова, жена Александра Малинина, Эмма.

Звезды не побоялись, что такая модель верхней одежды не слишком хорошо согревает, сделав ставку на стиль. Тем не менее Наташа Королева нашла выход. Она надела под пуховик плотный джемпер и толстую рубашку в клетку.

Ксения Собчак тоже хорошенько утеплилась в Америке, надев под безрукавный пуховик теплый свитер, а также не забыв про вязаную шапочку в рубчик. Звезда в таком виде вышла на променад по городу, от которого она в восторге.

«Я в обмороке от этой красоты!» — сказала ведущая.

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