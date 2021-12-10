«Настоящая инвестиция в гардероб»: Рогов показал парку, которая будет актуальной далеко не одну зиму

Она имеет нейтральный вид и легко комплектуется.

Стилист Александр Рогов на авторском YouTube-шоу Rogov live показал зрительницам модную парку, которая станет незаменимой на несколько лет вперед.

Она совершенно нейтральна по своему внешнему виду, не имеет какого-то лишнего декора, а потому просто сочетается с другими вещами. Кроме того, ее можно быстро и легко сделать интереснее, преподнести по-новому. Например, завязать яркий большой шарф на шее или прицепить крупную брошь, сразу вид у куртки получается иной.

«Такая вещь — настоящая инвестиция в гардероб!» — сказал Александр Рогов.

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