10 ненужных вещей, которые стоит выкинуть из детской комнаты
Видео
Не просто домохозяйки: активные жены футболистов
Видео

«Настоящая инвестиция в гардероб»: Рогов показал парку, которая будет актуальной далеко не одну зиму

Она имеет нейтральный вид и легко комплектуется.

«Настоящая инвестиция в гардероб»: Рогов показал парку, которая будет актуальной далеко не одну зиму
Александр Рогов. Фото: Борис Кудрявов/ "Экспресс газета"

Стилист Александр Рогов на авторском YouTube-шоу Rogov live показал зрительницам модную парку, которая станет незаменимой на несколько лет вперед.

Она совершенно нейтральна по своему внешнему виду, не имеет какого-то лишнего декора, а потому просто сочетается с другими вещами. Кроме того, ее можно быстро и легко сделать интереснее, преподнести по-новому. Например, завязать яркий большой шарф на шее или прицепить крупную брошь, сразу вид у куртки получается иной.

Александр Рогов показывает модную парку. Кадр из YouTube-шоу Rogov live

«Такая вещь — настоящая инвестиция в гардероб!» — сказал Александр Рогов.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

"Рогов в деле"Александр Роговкурткачто модно