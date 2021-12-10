Чтобы было красиво, уместно и не глупо: как правильно одеться на Новый год, рассказал Рогов

Стилист заметил, что его часто спрашивают об этом поклонницы.

В преддверии Нового года Александр Рогов на своем модном YouTube-шоу Rogov live рассказал, как лучше нарядиться на праздник. Он категорически не советовал отталкиваться от восточного календаря и гороскопа, считая это глупостью.

«Нужно проанализировать, где вы отмечаете, с кем, в каких условиях. Будет это за городом, в квартире, на вечеринке. И уже от этого спланировать свой лук. Потому что, мне кажется, одеваться по какому-то календарю обязательно в серебренное или фиолетовое — просто глупо!» — сказал Рогов.

К слову, в этом сезоне очень актуальны пайетки. И, купить платье, юбку или брюки в этих модных блестках, будет хорошим решением. Ведь потом, сочетать этот праздничный наряд можно с чем-то обыденным вроде свитера или делового жакета. В таком луке вполне адекватно пойти куда угодно, не только на праздник.

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