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Чтобы было красиво, уместно и не глупо: как правильно одеться на Новый год, рассказал Рогов

Стилист заметил, что его часто спрашивают об этом поклонницы.

Чтобы было красиво, уместно и не глупо: как правильно одеться на Новый год, рассказал Рогов
Александр Рогов. Кадр из YouTube-шоу Rogov live

В преддверии Нового года Александр Рогов на своем модном YouTube-шоу Rogov live рассказал, как лучше нарядиться на праздник. Он категорически не советовал отталкиваться от восточного календаря и гороскопа, считая это глупостью.

«Нужно проанализировать, где вы отмечаете, с кем, в каких условиях. Будет это за городом, в квартире, на вечеринке. И уже от этого спланировать свой лук.

Потому что, мне кажется, одеваться по какому-то календарю обязательно в серебренное или фиолетовое — просто глупо!» — сказал Рогов.

Эту юбку Рогов одобрил для празднования Нового года. Кадр из YouTube-шоу Rogov live

К слову, в этом сезоне очень актуальны пайетки. И, купить платье, юбку или брюки в этих модных блестках, будет хорошим решением. Ведь потом, сочетать этот праздничный наряд можно с чем-то обыденным вроде свитера или делового жакета. В таком луке вполне адекватно пойти куда угодно, не только на праздник.

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