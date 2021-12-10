«Посмотрите, какие шикарные ягодицы!»: Бузовой пришлось раздеться до прозрачного боди-танга и чулок в ответ на критику

Ольга Бузова в последнее время слегка поправилась, что стало поводом для бурных обсуждений ее фигуры в блоге артистки.
«Какая упитанная стала», «Какой пухляш», «Это уже не Бузова, это Арбузова», «Как женщина прям», — пишут комментаторы.
Певице даже пришлось оправдаться перед подписчиками, продемонстрировав «товар лицом». Звезда облачилась в чулки и прозрачное боди-танга и, сексуально сбросив халатик, показала себя со всех сторон, акцентируя внимание пользователей на вид сзади.
«Это видео для тех, кто меня называл упитанной. Ну где же я упитанная? Посмотрите, какие шикарные ягодицы!» — заявила Ольга Бузова.
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