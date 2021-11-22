«Хотим хайпануть»: Ивакова после расставания с Ефремовым взлохмаченной и без макияжа запечатлелась с ним дома

Ранее ведущая объявила, что теперь они не пара.

Мария Ивакова и Никита Ефремов сообщили в своих социальных сетях, что они больше не пара. Их отношения продолжались около двух лет и расстаться они решили по-хорошему.

«Расстались с большой любовью и уважением друг к другу. Знаю, как тепло вы относились к нашей паре, но комментировать причины и подробности никто из нас не собирается, это очень личное и хрупкое и касается только нас двоих», — рассказывала Ивакова в Instagram.

Также знаменитая блондинка не скрыла, что они продолжают дружить, никакого публичного раздела имущества и выноса мусора на люди они делать не собираются.

Теперь же Мария Ивакова выставила в Stories домашнее видео, на котором мило пьет чай или кофе с экс-возлюбленным. Оба выглядят довольно сонными или будто только проснулись. А ее комментарий и вовсе вызывает больше вопросов, чем ответов.

«Друзья, я понимаю, что многих разочаровали нашим расставанием. Мы хотим хайпануть, поэтому если у вас есть какие-то курсы, как правильно расстаться, которые надо прорекламировать, мы готовы их взять!» — заявила Ивакова, сидя рядом с Ефремовым.

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