«Этот шаг необходим»: адвокат озвучила причину, по которой разводятся Григорий Лепс и его молодая жена

Супруга известного певца Григория Лепса Анна Шаплыкова подала заявление на развод после 20 лет брака со звездой.

В эту пятницу, 10 декабря, стало известно о начале бракоразводного процесса Григория Лепса и его жены Анны Шаплыковой.

Супруги прожили в браке 20 лет и обзавелись за это время тремя детьми.

По словам адвоката Анны Шаплыковой, Григорий Лепс и его супруга после развода будут поддерживать отношения и продолжат вместе заниматься воспитанием детей.

«Они разводятся абсолютно мирно, без каких-либо скандалов, остаются в добрых отношениях, поддерживают общение, — поделилась адвокат Оксана Якимова. — У Анны и Григория трое прекрасных детей, они будут продолжать заниматься их воспитанием».

Говоря о причинах развода Григория Лепса и Анны Шаплыковой, Оксана Якимова обозначила их как кризис в отношениях. При этом она подчеркнула, что решение расстаться принято звездными супругами обоюдно.

«Всем для чего-то даются испытания, главное — достойно их пройти. Они сейчас как раз этим и занимаются. Оба взрослые и умные люди, может быть, этот шаг необходим, чтобы понять, насколько Анна и Григорий, наоборот, дороги друг другу. Кто знает, может быть, они еще когда-нибудь будут вместе. Но на данном этапе шаг сделан обоюдно и твердо», — цитирует издание «СтарХит» Оксану Якимову.

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