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Без лишнего шума и пыли: Григорий Лепс после 20 лет брака разводится с женой

У них есть три совместных ребенка.

Без лишнего шума и пыли: Григорий Лепс после 20 лет брака разводится с женой
Григорий Лепс. Фото: Globallookpress.com

59-летний Григорий Лепс после 20 лет брака разводится со своей второй женой Анной Шаплыковой.

Заявление подала супруга артиста, публичных заявлений никто из четы не делал, похоже, что оба решили расстаться без лишнего шума и пыли.

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова. Фото: Globallookpress.com

Согласно информации, которая есть в свободном доступе на сайте суда, заявление о разводе Шаплыкова написала еще в середине ноября. Заседание по бракоразводному делу Лепса состоится 20 декабря, об этом сообщает ФАН со ссылкой на публикацию на сайте суда.

Отметим, что у пары есть три совместных наследника: дочери Ева и Николь, а также сын Иван.

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