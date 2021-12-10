Без лишнего шума и пыли: Григорий Лепс после 20 лет брака разводится с женой

У них есть три совместных ребенка.

59-летний Григорий Лепс после 20 лет брака разводится со своей второй женой Анной Шаплыковой.

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Заявление подала супруга артиста, публичных заявлений никто из четы не делал, похоже, что оба решили расстаться без лишнего шума и пыли.

Согласно информации, которая есть в свободном доступе на сайте суда, заявление о разводе Шаплыкова написала еще в середине ноября. Заседание по бракоразводному делу Лепса состоится 20 декабря, об этом сообщает ФАН со ссылкой на публикацию на сайте суда.

Отметим, что у пары есть три совместных наследника: дочери Ева и Николь, а также сын Иван.

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