Как выглядит и чем занимается молодая жена Лепса, с которой он разводится после 20 лет брака

В пятницу, 10 декабря, в новостных пабликах появилась новость о том, что певец Григорий Лепс разводится со своей женой Анной Шаплыковой, с которой прожил в браке 20 лет.

По некоторым данным, супруги намерены остаться друзьями и публично выяснять отношения не намерены.

Вообще, об Анне Лепс известно не так много, практически всегда она была в тени мужа. Родилась в Украине, в городе Никополе Днепропетровской области в 1972 году. С детства занималась хореографией и балетом.

Профессиональную деятельность решила посвятить танцам. Однажды она удачно попала в подтанцовку к Лайме Вайкуле и проработала с певицей до самого декрета.

В одном из интервью Анна рассказывала, что для этого ей пришлось срочно стричь волосы и перекрашиваться в блондинку.

Анна Шаплыкова – давняя поклонница творчества Лепса. С певцом она познакомилась в 2000 году, в ночном клубе – в тот день, когда Лайма Вайкуле праздновала день рождения мужа. Тогда Лепсу было 39 лет, а его новой знакомой – только 29.

Сначала влюбленные жили в гражданском браке, а свадьбу сыграли лишь в 2003 году, когда первой дочке исполнился один годик. Еву Анна родила в 2002-м, Николь – в 2007-м, а сына Ваню – в 2010-м.

После начала отношений с Лепсом балерина закончила свою профессиональную карьеру. Анна ушла из балета Вайкуле, выбрала роль домохозяйки, многодетной мамы и хранительницы очага.

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