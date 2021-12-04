«Ну ты поела, конечно»: беременная Нюша в силуэтном платье провела вечер с Лопыревой

Певица отдыхает в Дубае. Несмотря на свое интересное положение, она посетила хоккейный мачт и встретилась с подругами.

Нюша уже давно выступает на сцене. Она родилась в семье бывшего участника группы «Ласковый май» Владимира Шурочкина. Он долгое время продюсировал дочку. А теперь певица уже сама занимается не только творчеством.

Она вышла замуж за Игоря Сивова. У пары подрастает дочка Симба. Артистка предпочитает большую часть времени посвящать семье. А в этом году звезда призналась, что снова беременна.

Всю осень Нюша путешествовала. Она показала дочке разные страны. Теперь певица находится в Дубае, где готовится к пополнению в семье. Примечательно, что она много играет с наследницей и регулярно выход в свет. Н

акануне артистка посетила хоккейный матч, где встретилась с Викторией Лопыревой и Натальей Подольской. Беременная звезды была в толстовке и косухе.

«Как круто быть в другой стране, петь российский гимн и встретить родные лица. А вот за эту девочку переживают все и ждут пополнения всей страной. В хорошем смысле, чтобы все было хорошо», — поделилась Подольская.

А вот вечером Нюша поужинала с Викторией и друзьями. Она отметилась за столиком в молочном платье, подчеркнувшим ее живот. Звезда была без макияжа. Лопырева решила пошутить над подругой, увидев ее живот.

«Киндер-сюрприз! Милашка. Ну ты поела, конечно, оливье!» — заявила она. «Да, селедку под шубой», — подыграла ей певица.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Нюша. Многие ждут, когда она снова стала мамой. Певица находится уже на девятом месяце беременности. Ранее она опровергла слухи, что ждут двойню.

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