Беременная Нюша в белоснежном платье-трубе и модных ботинках подчеркнула тонкие щиколотки

Нюша уже длительное время выступает на публике. Она давно привыкла к вниманию к своей персоне. Раньше певица тщательно скрывала личную жизнь. Она предпочитала не рассказывать о романах.

Даже про отношения с Игорем Сивовым, который стал ее мужем, она сначала почти не говорила. Теперь она уже не скрывает, что избранник ушел из семьи ради нее. У него есть сыновья от прошлых отношений.

Нюша уже подарила избраннику дочку Симбу. В этом году певица призналась, что снова беременна. Она перестала выступать на публике. При этом артистка не сидит дома, а путешествует. Она не так давно приехала в Дубай вместе с семьей.

Анна Шурочкина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) уже находится на последних сроках беременности. Она появляется на вечеринках и устраивает фотосессии.

Примечательно, что Нюша наряжается, подчеркивая изменения в фигуре. На этот раз она приняла участие в съемке шоу для YouTube-канала MAXMANIA. Певица рассказала о своем отношении к экологии.

При этом в студии она предстала в белоснежном платье-трубе и ботинках на шнуровке с толстой подошвой, которые в тренде в этом сезоне. Наряд подчеркнул ее тонкие щиколотки.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие отметили, что наряд смотрелся на ней сильно. Она подчеркнула большой животик. «Какая хорошенькая», «Нюша просто прелесть», «Такая стильная!», «Как только удается хорошо выглядеть в таком положении», «Ну просто красотка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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