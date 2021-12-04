Беременная Нюша в пудровой юбке обнажила рельефные ножки в респектабельном автомобиле

Певица похвасталась бронзовым загаром на последнем сроке беременности. Она продолжает отдыхать в Дубае.

Анну Шурочкина, более известная как Нюша, выступает на сцене с юных лет. Она давно привыкла к вниманию общественности. Певица продолжает строить карьеру, но в этом году ей пришлось сделать паузу.

Она объявила, что снова беременна. С мужем Игорем Сивовым артистка воспитывает дочку Симбу, которой недавно исполнилось три года. Пара предпочла уехать из страны до весны.

Уже несколько месяцев Нюша находится в Дубае. Там она не только посещает вечеринки, но и видится с подругой Викторией Лопыревой. Певица часто подчеркивает фигуру женственными платьями, а также загорает у бассейна.

На этот раз она вышла на променад и устроила фотосессию с респектабельными автомобилями. Певица облачилась в трикотажную юбку пудрового цвета и топ в виде укороченной рубашки. Кроссовки дополнили ее наряд.

Нюша показала свои рельефные и стройные ноги. Юбка облегала ее выпирающий живот. Певица грациозно позировала перед камерой.

«Коридор затмений завершился. А я нашла офигенную песню», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка на последнем сроке беременности. Многие одарили ее комплиментами. «Такой животик большой», «Крутая мамочка», «Круто, шикарно выглядите, отеков нет, живот аккуратный, фигура бомба», «Красотка невозможная!», «Шикарно выглядите», «Ждет пополнения», «Стильная мамочка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.