«Лучистая девушка»: Екатерина Климова в простеньком пуловере и с копной волос привела в восторг фанатов

Актриса Екатерина Климова покрасовалась перед камерой в повседневном образе.

Звезда театра и кино Екатерина Климова поделилась видео в микроблоге, на котором предстала без укладки и в обычном пуловере приятного оттенка припыленного мандарина.

Актриса в кадре объявила поклонникам важную новость.

«Добрый вечер. Меня очень попросили записать это видео организаторы нашего спектакля с Гошей Куценко, который мы играем 12 декабря в Санкт-Петербурге. Почему-то появилась информация, что спектакль отменен. Он не отменен. Мы планируем к вам приехать. И приедем. Поэтому вы нас ждите. И до встречи в Санкт-Петербурге», — говорит на видео Екатерина Климова.

Преданные поклонники тут же признались, что жаждут встречи с любимой актрисой. Они сделали комплименты Екатерины Климовой, образ которой очень гармоничен.

«Вы очаровательны, красивы, великолепны, восхитительны, изумительны, сексуальны, стройны, изящны», «Какая женщина, которую я люблю», «Лучистая девушка!», «Красотка, кумир, всегда оставайтесь такой, какая вы есть», — высказались в Сети.

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