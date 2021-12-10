Утро в зимнем саду: Екатерина Климова без макияжа в лучах солнца взорвала Сеть

Звезда исторического детектива «По законам военного времени» Екатерина Климова – активная пользовательница соцсетей. Актриса театра и кино регулярно постит фото и видео, показывая в нем другую сторону своей жизни – семейную, многодетно-материнскую и уютную.

На этот раз Климова позировала в заснеженном саду. Любимица миллионов поклонников вышла ловить солнечные лучики, такие редкие в декабре, и даже не стала беспокоится о макияже или укладке.

Она красиво запечатлелась в тени изгороди, и лучики солнца контрастно легли на ее не тронутое косметикой лицо. Простое фото буквально взорвало Сеть – подписчики пришли в восторг от увиденного.

«Самая красивая актриса!», «Глаза!», «Под такие фото зима совсем уже не кажется такой холодной», «Какая Вы прелесть, радость, золотце, я всегда Вами любуюсь, наслаждаюсь, восхищаюсь, Вы богиня!!!», «Красавица», «Прекрасна и мила!», «Очень нравится!!! Прекрасная Фотография такой красивый взгляд!», — и это лишь малая часть комплиментов под фото.

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