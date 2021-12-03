Сама нежность: Екатерина Климова покрасовалась в блузе оттенка припыленной розы

Актриса Екатерина Климова в очередной раз продемонстрировала, что ей к лицу любая цветовая гамма.

В январе будущего года известная актриса Екатерина Климова отметит свой 44-й день рождения.

Однако возраст — это последнее, о чем думают поклонники Екатерины Климовой, когда видят ее на экране, сцене или же рассматривают фотографии звезды в Instagram.

Екатерина Климова — воплощение красоты и женственности. На удивление, ей идет любой образ и наряд, в котором она предстает. Эффектной брюнетке к лицу и яркие цвета, и приглушенные, пастельные.

На этот раз Екатерина Климова позировала в сториз микроблога в блузе оттенка припыленной розы. Наряд нежного цвета подчеркнул идеальный тон кожи Екатерины Климовой и сделал акцентными ее глаза.

Стоит напомнить, что Екатерина Климова — не только востребованная актриса, но и многодетная мама. У нее два сына и две дочери.

Своим наследникам Екатерина Климова уделяет максимум внимания и посвящает все свободное время.

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