«Вернуться в детство»: Климова отметилась в модном пуховике и стильном капоре на катке

На днях Екатерина Климова посетила ГУМ-каток. На льду актриса повеселилась вместе с шестилетней дочкой Беллой от Гелы Месхи и повзрослевшими сыновьями Матвеем и Корнеем от Игоря Петренко.

Для вечерней прогулки звезда выбрала пуховик и модный головной убор. Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Ольга Блок, отметила, что куртка Климовой — актуальна в этом сезоне не только из-за фасона.

«Для похода на каток Екатерина выбрала актуальный объемный пуховик модного зеленого оттенка. Она дополнила образ ироничной шапкой со скандинавскими мотивами. Наверное, чтобы почувствовать дух праздников и вернуться в детство. Если говорить о моде, то логичным выглядел бы однотонный черный капор или бейсболка из кожи или кашемира», — сказала Блок.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Блок — персональный и fashion-стилист. Является сооснователем и преподавателем Style Institute Moscow. Опыт работы более 15 лет.

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