«Танцуй, если болит внутри»: молодая мачеха Веры Алдониной устроила пляски в дерзком мини, засветив свои прелести

Ольга Алдонина станцевала на берегу океана в платье с оборками цвета индиго.

Бывший муж ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин устроил отличные каникулы для своей семьи.

Вместе с красавицей-женой Ольгой, сыном и младшей дочкой Евгений Алдонин улетел отдыхать на Мальдивы.

Жена футболиста и мачеха его дочери от брака с покойной певицей Юлией Началовой в восторге от Мальдив. В первый день каникул на экзотических островах Ольга Алдонина признавалась, что ей все происходящее кажется сном.

Она балует своих подписчиков шикарными снимками, на которых предстает на берегу океана в бикини.

На этот раз Ольга Алдонина еще раз доказала, что пребывает в экстазе от того, что с ней происходит в эти дни.

Молодая мачеха Веры Алдониной устроила танцы на берегу океана. Ольга красовалась перед камерой в мини-платье цвета индиго с оборками, демонстрируя свои прелести — красивые длинные ножки.

«Танцуй, если болит внутри», — поется в треке, под который Ольга Алдонина выделывает па.

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