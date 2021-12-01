«Быстро время летит!»: повзрослевшая дочь покойной Началовой предстала в переливающемся платье в свой день рождения

Вера Алдонина позировала для фото с бабушкой и дедушкой – родителями своей умершей мамы.

В первый день зимы празднует свой день рождения единственная дочка покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина. Умнице и красавице исполнилось пятнадцать лет.

Весь день Вера Алдонина принимала поздравления со своим праздником. А в фанатских аккаунтах появлялись архивные фото и видео с участием виновницы торжества.

В одном из них разместили, судя по всему, и актуальные кадры. На видео запечатлено, как именинница позирует для фото вместе с бабушкой и дедушкой – родителями своей покойной мамы Юлии Началовой.

Вера Алдонина облачена в праздничное переливающееся платье длиною выше колена. На ногах у Веры лодочки на небольшом каблучке – в тон ее наряду.

«Пятнадцать лет, как быстро время летит!» — гласит надпись под видео.

Судя по всему, Вера Алдонина сначала отметила день рождения с бабушкой и дедушкой. А вечером отправилась в гости в дом своего папы Евгения Алдонина. Здесь в честь Верочки был праздничный ужин с морепродуктами и тортом.

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