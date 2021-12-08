Божественная фигура: молодая мачеха Веры Алдониной понежилась в бикини на берегу океана на Мальдивах

Бывший муж покойной Юлии Началовой Евгений Алдонин улетел с женой и детьми на отдых.

Бывший муж ныне покойной певицы Юлии Началовой, футболист Евгений Алдонин решил устроить своей семье каникулы в декабре.

Вместе с женой Ольгой и двумя маленькими детьми Евгений Алдонин улетел на Мальдивы.

Молодая жена Алдонина уже успела опубликовать несколько сторис в микроблоге.

«Сама в это не верю. Но мы прилетели в райское место», — подписала один из кадров Ольга Алдонина.

Она не поставила геотег, но, судя по пейзажам и цвету океана, семья отдыхает на Мальдивах. Слишком узнаваемые это сегодня места.

Стоит отметить, что молодая мачеха Веры Алдониной Ольга Алдонина очень хороша собой. Она стройна и подтянута, несмотря на наличие двух маленьких детей.

Ольга показала довольно смелое видео, на котором запечатлено, как она в бикини нежится на берегу океана. Фигура у Ольги божественная.

Дочку Евгения Алдонина от брака с Юлией Началовой Веру, судя по всему, на отдых не взяли. Сейчас как раз конец четверти, а Вера — слишком прилежная ученица, чтобы позволить себе отдых в столь напряженное время.

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