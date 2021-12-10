Спелые яблочки налились: молодая красавица-мачеха Веры Алдониной подразнила грудью на Мальдивах

Футболист Евгений Алдонин и бывший муж ныне покойной певицы Юлии Началовой в канун празднования Нового года решил устроить для своей семьи каникулы.
Вместе с молодой красавицей-женой Ольгой и двумя детьми Евгений Алдонин улетел отдыхать на Мальдивы.
Ольга Алдонина признавалась в микроблоге, что не может поверить такому счастью, как оказаться в разгар декабря в месте, где не бывает зимы.
Ольга Алдонина исправно радует своих подписчиков прелестными кадрами, на которых позирует в бикини на берегу океана.
На этот раз молодая мачеха Веры Алдониной позаигрывала с фолловерами, предъявив им свою налитую, как спелые яблочки, грудь. В бикини с анималистическим принтом Ольга Алдонина подчеркнула свои нежные формы.
Стоит отметить, что у Ольги Алдониной прекрасные отношения с ее падчерицей, дочерью мужа от брака с Юлией Началовой Верой. Девочка часто бывает в гостях в семье отца, где ее принимают с теплом и добротой.
Но на Мальдивы с папой и его женой Вера Алдонина не полетела. Конец четверти в школе – очень ответственное время.
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