Спелые яблочки налились: молодая красавица-мачеха Веры Алдониной подразнила грудью на Мальдивах

Бывший муж покойной Юлии Началовой Евгений Алдонин вместе с семьей отдыхает в экзотическом месте.

Футболист Евгений Алдонин и бывший муж ныне покойной певицы Юлии Началовой в канун празднования Нового года решил устроить для своей семьи каникулы.

больше по теме Божественная фигура: молодая мачеха Веры Алдониной понежилась в бикини на берегу океана на Мальдивах Бывший муж покойной Юлии Началовой Евгений Алдонин улетел с женой и детьми на отдых.

Вместе с молодой красавицей-женой Ольгой и двумя детьми Евгений Алдонин улетел отдыхать на Мальдивы.

Ольга Алдонина признавалась в микроблоге, что не может поверить такому счастью, как оказаться в разгар декабря в месте, где не бывает зимы.

Ольга Алдонина исправно радует своих подписчиков прелестными кадрами, на которых позирует в бикини на берегу океана.

На этот раз молодая мачеха Веры Алдониной позаигрывала с фолловерами, предъявив им свою налитую, как спелые яблочки, грудь. В бикини с анималистическим принтом Ольга Алдонина подчеркнула свои нежные формы.

Стоит отметить, что у Ольги Алдониной прекрасные отношения с ее падчерицей, дочерью мужа от брака с Юлией Началовой Верой. Девочка часто бывает в гостях в семье отца, где ее принимают с теплом и добротой.

Но на Мальдивы с папой и его женой Вера Алдонина не полетела. Конец четверти в школе – очень ответственное время.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.