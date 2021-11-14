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«К рождению младенчика»: беременная Николаева подарит Вдовину сына

Телезвезда покупает вещи для малыша.

«К рождению младенчика»: беременная Николаева подарит Вдовину сына
Елена Николаева. Фото: instagram.com/elenanika

Ведущая канала «Россия 1» Елена Николаева и бывший возлюбленный Анастасии Волочковой Игорь Вдовин готовятся стать родителями. Пара связала себя узами брака год назад.

В своем инстаграм блондинка поделилась снимками, на которых запечатлелась во время шопинга. Будущая мама решила купить малышу все самое необходимое.

Елена Николаева готовится к родам
Елена Николаева готовится к родам. Скриншот: instagram.com/elenanika

«Еще час назад не было более не готовых к рождению младенчика», — написала Николаева.

В отделах детских вещей телеведущая выбирала костюмчики синего и голубого цветов. Фанаты пожелали ей хороших родов.

«Такая красивая, дай Бог замечательного сына! Счастья вашей семье!», — писали пользователи Сети.

Напомним, для 35-летней Николаевой это первый брак. У Вдовина есть дети от предыдущих союзов, в том числе 15-летняя дочь Ариадна от Анастасии Волочковой.

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Ариадна ВдовинаЕлена НиколаеваИгорь Вдовин