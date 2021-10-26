«Расслабленность и удобство»: беременная Николаева вышла на прогулку в аутфите с изюминкой

Телеведущая Елена Николаева впервые готовится стать мамой. Звезда канала «Россия 1» недавно вышла замуж за бизнесмена Игоря Вдовина и быстро нашла общий язык с его дочкой Ариадной от Анастасии Волочковой. В своем инстаграме блондинка делится семейными снимками и личными, на которых предстает в самых разных образах. Эксперт портала Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Мария Хомякова отметила, что Елена всегда радует современными образами со своей изюминкой.

«Главный акцент — это пальто, из-за которого образ становится интереснее. При составлении аутфита учтено правило цветового ритма: пальто дополняют объемные рисунки на свитере. Единственное, что хотелось бы заменить — это сумку. Она слишком классическая и собранная. Образ же транслирует уют, расслабленность и удобство», — сказала Хомякова.

Справка Teleprogramma.pro

Мария Хомякова — дипломированный стилист-имиджмейкер, модный обозреватель, стилизатор личного бренда и съемок. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни курсы «Имидж любитель» и «Имидж любитель 2. ДНК стилей». Опыт работы 2 года.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.