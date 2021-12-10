«Заступницы»: телеканал «ЧЕ!» начал съемки нового социального реалити

Ведущие нового проекта Виктория Разницина и Ольга Митрофанова встанут на сторону слабых и беззащитных.

Телеканал «ЧЕ!» совсем скоро начнет показ нового полезного реалити. К проектам, которые реально помогают людям, — «Решала», «Охотники» и «Опасные связи», добавится еще один – «Заступницы».

Ведущие нового реалити журналистка Виктория Разницина и адвокат Ольга Митрофанова будут проводить расследования и помогать попавшим в сложные ситуации людям.

«Заступницы» будут интересны как поклонникам «Решалы» и «Опасных связей», так и всем неравнодушным к чужому горю. Их ждут интригующие расследования, неожиданные сюжетные повороты и реальные герои», — поделилась директор телеканала «ЧЕ!» Елена Карпенко.

Бывший муж не платит алименты на детей? Соседи по квартире не дают спокойно жить? Тебя незаконно уволили? Боишься возвращаться домой, так как там тебя ждет тиран? Суррогатная мать не отдает ребенка или, наоборот, пытается отобрать его у приемной семьи?

С этими и многими другими личными историями теперь можно обратиться за помощью к ведущим программы «Заступницы», и они помогут.

Если вам нужна помощь и поддержка, вы можете заполнить форму для участия в новом проекте на сайте телеканала «ЧЕ!».

Дата премьеры нового реалити будет объявлена чуть позже.

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