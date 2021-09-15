Мошенники не пройдут: на канале «ЧЕ!» стартует новый сезон шоу «Решала»

Канал «ЧЕ!» объявил дату старта нового сезона передачи «Решала». Влад Чижов вернется на экраны страны 20 сентября. И у него накопилось много новых историй о борьбе с мошенниками и обманщиками.

Зрителей ждут примеры того, как дать отпор интернет-мошенникам, брачным аферистам, автоподставщикам и многим другим любителям нажиться на чужом кошельке. Задача ведущего — научить разоблачать лжецов и разбираться с последствиями разводов.

«На уловки мошенников может попасться любой, вне зависимости от образования или возраста, — говорит Чижов. — Я возвращаюсь, чтобы снова помогать людям. Я готов раскрыть еще больше преступных схем, но и вы обещайте мне быть осторожнее».

За годы существования телепроекта Влад раскрыл сотни афер, и тысячи зрителей со всей России прониклись к нему доверием. Возможно, его новая передача сможет спасти и ваше благосостояние.

Смотрите новый сезон «Решалы» с 20 сентября — по будням в 21:30 на канале «ЧЕ!»

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