Макс +100500 разберет по косточкам YouTube-шоу Юрия Дудя

Юрий Дудь выдернут из YouTube обратно на телевидение: 4 сентября в шоу «iТопчик» на канале «ЧЕ!» популярный блогер Макс +100500 проведет обзор интернет-шоу знаменитого интервьюера и расскажет телезрителям о самых провокационных выпусках последнего. В программе появятся фрагменты из бесед Дудя с Настей Ивлеевой, рэпером Моргенштерном, Дмитрием Нагиевым и Леонидом Парфеновым.

Интервью Дудя — это смешно, остро или серьезно? Ответ на этот Максим Голопогосов будет искать вместе со своим соведущим — самым известным российским актером дубляжа Петром Гланцем.

больше по теме Юрий Дудь признан самым топовым российским блогером По данным исследовательского холдинга Romir, журналист занял верхнюю строчку рейтинга доверия пользователей YouTube.

Напомним, новое шоу «iТопчик» — это обзоры на развлекательный контент со всего мира. Все, что набирает миллионы просмотров в YouTube, TikTok и других соцсетях.

Не пропустите обзор на проект Юрия Дудя — 4 сентября в 22:30 на канале «ЧЕ!».

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