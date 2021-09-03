Макс +100500 разберет по косточкам YouTube-шоу Юрия Дудя

Юрий Дудь выдернут из YouTube обратно на телевидение: 4 сентября в шоу «iТопчик» на канале «ЧЕ!» популярный блогер Макс +100500 проведет обзор интернет-шоу знаменитого интервьюера и расскажет телезрителям о самых провокационных выпусках последнего. В программе появятся фрагменты из бесед Дудя с Настей Ивлеевой, рэпером Моргенштерном, Дмитрием Нагиевым и Леонидом Парфеновым.
Интервью Дудя — это смешно, остро или серьезно? Ответ на этот Максим Голопогосов будет искать вместе со своим соведущим — самым известным российским актером дубляжа Петром Гланцем.
Напомним, новое шоу «iТопчик» — это обзоры на развлекательный контент со всего мира. Все, что набирает миллионы просмотров в YouTube, TikTok и других соцсетях.
Не пропустите обзор на проект Юрия Дудя — 4 сентября в 22:30 на канале «ЧЕ!».