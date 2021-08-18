«Мы придем за вами»: канал «ЧЕ!» объявил о премьере нового сезона остросюжетного реалити «Охотники»

Герои проекта по-прежнему будут раскрывать преступные схемы и рассказывать, как не попасться на уловки мошенников.

Канал «ЧЕ!» уже не первый год выпускает в эфир социально-значимые проекты. В их числе и остросюжетное реалити «Охотники», в рамках которого проводятся успешные расследования и вскрываются преступные и мошеннические схемы.

«Охотники» занимаются, что называется, «ловлей на живца». Они внедряются в ряды преступников и разрушают их аферы изнутри.

В доступной манере герои реалити рассказывают телезрителям, как не попасться на уловки мошенников, учат распознавать «разводил» и не поддаваться на их уловки.

Раскрывать преступные схемы будут уже хорошо знакомые телезрителям журналистка Дарья Рубинская, тренер по боксу Станислав Соколов, бывший морпех Владимир Сорков и, конечно же, главный борец за справедливость Влад Чижов.

Ведущие признаются, что все то время, пока реалити не выходило в эфир, они не сидели сложа руки, а разбирались, как работают новые преступные схемы.

«Поэтому хочу сказать всем ребятам и девчатам, желающим нажиться на человеческом простодушии: не надо. Идите, работайте честно. Или мы придем за вами. И тогда вы получите по заслугам», — пригрозил мутным гражданам Владимир Сорков.

Премьера реалити «Охотники» состоится на канале «ЧЕ!» в ближайший понедельник, 23 августа.

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