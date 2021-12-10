«Репетиция»: Юлия Проскурякова в нюдовом тренче и с прилизанными волосами предстала в зрительном зале

Молодая супруга известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова постоянно расширяет творческие горизонты.

С некоторых пор ей стало явно недостаточно того, что она периодически выходит на одну сцену с мужем и исполняет написанные им для нее песни.

Юлия Проскурякова строит карьеру актрисы. Она снялась уже не в одном фильме. А не так давно завершив съемки в сериале «Анка с Молдаванки», Юлия Проскурякова тут же приступила к работе над фильмом «Азбука Морзе».

В нем она сыграет холодную и расчетливую бизнес-леди.

Съемки в сериале Юлия Проскурякова, судя по всему, успешно совмещает с работой в театре.

В сторис микроблога жена Игоря Николаева поделилась коротеньким видео, которое сделала в зрительном зале. В кадре она позирует, вероятно, в образе своей героини.

На Юлии Проскуряковой тренч нюдового оттенка. Ее волосы непривычно зачесаны назад, даже прилизаны. А не уложены, как это бывает обычно.

«Репетиция», — подписала кадр Юлия Проскурякова.

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