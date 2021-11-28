Юлия Проскурякова в тренче песочного оттенка предстала на съемках нового фильма

Жена композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова появится на экране в неожиданном амплуа.

Молодая жена известного музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова буквально нарасхват у режиссеров.

Буквально недавно она делилась кадрами со съемочной площадки сериала «Анка с Молдаванки».

По замечанию Юлии Проскуряковой, она сыграла в этом фильме неэпизодическую роль.

Съемки сериала проходили в Новороссийске, куда Юлия Проскурякова выезжала на несколько дней, оставляя дочку Нику и мужа Игоря Николаева.

С одной съемочной площадки Юлия Проскурякова отправилась на другую. В сторис микроблога она разместила фото традиционной тарелки у киношников.

Ее фамилия значится второй в списке актеров, занятых в сериале. Судя по всему, у Юлии Проскуряковой одна из центральных ролей.

Кроме этого, Проскурякова поделилась видео со съемочной площадки.

В кадре она предстала в тренче песочного оттенка. Вероятно, в фильме под названием «Азбука Морзе» она предстанет именно в этом облачении.

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