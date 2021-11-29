«Шикарное перевоплощение»: Юлия Проскурякова в огненно-красном жакете подвела губы пурпурной помадой

Молодая супруга известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова – мастерица перевоплощений.

Она уже не раз доказывала, что может быть органичной в разных образах.

На этот раз Юлия Проскурякова примерила на себя роль расчетливой бизнес-леди.

На фото в микроблоге Юлия Проскурякова предстала в ярко-красном жакете с нарочито ярким макияжем с акцентом на губы. Они у Юлии тоже пурпурного оттенка – в тон жакету.

Как оказалось, это образ для нового фильма, в котором снимается Проскурякова.

«В проекте «Азбука Морзе» играю жесткую, холодную бизнес-леди. Очень интересный опыт, скажу я вам. Сложно, но интересно», — подписала Юлия Проскурякова снимок.

Поклонники будущей звезды кино выразили уверенность, что и с этой нехарактерной для нее ролью Юлия Проскурякова справится.

«Оооо, давай, иная грань тебя, уверен, отлично выйдет», «Интересно, конечно, посмотреть на этот образ», «Очень красиво! Идет макияж, красный цвет, очень нравишься в таком виде», «Шикарное перевоплощение! Привыкла вас видеть милой, а здесь иной облик! Браво!» — высказались в Сети.

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