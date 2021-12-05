«Побывала в гостях»: Юлия Проскурякова покрасовалась в наряде с рукавами-фонариками и воротником «Клодин»

Молодая жена известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова похвасталась еще одной гранью своего таланта.

Оказывается, у нее есть все предпосылки к тому, чтобы стать кондитером. Юлия Проскурякова стала гостьей YouTube-шоу, во время которого под руководством опытного кулинара готовила торт.

«Вчера побывала в гостях и поучаствовала под руководством опытного кондитера Елены Крохмаль в приготовлении «Французского карамельно-кофейного торта»! Вкусный получился тортик, и настроение новогоднее появилось!» — поделилась Юлия Проскурякова в микроблоге.

Пост она сопроводила снимком, на котором запечатлена с кондитером Еленой Крохмаль. Для работы у плиты Юлия Проскурякова облачилась в изящный наряд, украшением которого стали рукава-фонарики и довольно объемный воротник «Клодин».

Напомним, Юлия Проскурякова недавно закончила съемки в сериале «Анка с молдаванки» и была сразу же приглашена в другую картину – «Азбука Морзе». Здесь она играет расчетливую и холодную бизнесвумен.

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