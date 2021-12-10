«Будем готовить вкусную еду»: Ани Лорак рассказала, с кем планирует встречать Новый год

Декабрь — время, когда многие планируют, как, где и с кем они проведут самую волшебную ночь в году, то есть, новогоднюю.

Знаменитости не скрывают, что чаще всего в ночь на первое января они не бывают дома, поскольку заняты на массовых мероприятиях, развлекая тех, кто встречает Новый год в ресторанах или клубах.

Певица Ани Лорак дала понять, что в эту новогоднюю ночь свободна ото всех профессиональных обязательств и проведет праздник со своими близкими людьми.

Ответ на вопрос, где и с кем она будет встречать Новый год у Ани Лорак уже давно готов.

«В кругу своих, моей семьи и любимых людей. Елка у меня уже наряжена. Будем готовить вкусную еду, дарить друг другу подарки и загадывать желания на 2022-й, чтобы Год тигра принес нам хорошую добычу», — поделилась Ани Лорак с РИА Новости.

Напомним, ранее звезда высказала свою точку зрения на новый тренд — мужской маникюр с покрытием ногтей ярким лаком. Ани Лорак эта тенденция не по душе.

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