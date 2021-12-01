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Светлана Лобода и Григорий Лепс выступят в новогоднюю ночь в «Барвихе Luxury Village»

Две звезды порадуют своим неповторимым вокалом гостей роскошного праздника.

Светлана Лобода и Григорий Лепс выступят в новогоднюю ночь в «Барвихе Luxury Village»
Светлана Лобода. Фото: личный архив

Начало декабря – самое время подумать о том, как, где и с кем встречать Новый год.

«Барвиха Luxury Village» предлагает провести самую волшебную ночь в году в обществе звезд российского шоу-бизнеса — непревзойденной Светланы Лободы и неподражаемого Григория Лепса.

Вести праздник будет искрометный и обаятельный, брутальный, интеллигентный и тактичный ведущий Сергей Великоредчанин.

Но в «Барвихе Luxury Village» позаботились не только о том, чтобы новогодняя ночь была наполнена волшебством и безудержным весельем в обществе звезд первой величины. Разумеется, организаторы торжества продумали и подготовили роскошное праздничное меню.

Изысканные блюда утонченной французской кухни для гостей будет готовить бренд-шеф компании Mercury Давид Дессо.

Специально для новогодней ночи он разработал особенное меню, соответствующее стандартам всемирно известных ресторанов. Оно способно удовлетворить вкусы даже самых избалованных и взыскательных гурманов.

Светлана Лобода и Григорий Лепс выступят для поклонников в новогоднюю ночь
Светлана Лобода и Григорий Лепс выступят для поклонников в новогоднюю ночь. Фото: пресс-служба

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БарвихаГригорий Лепсновогодняя ночьНовый годСветлана Лобода