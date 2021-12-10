«Красить ногти, уж простите, не мужская энергия»: Ани Лорак высказалась после демонстрации педикюра Максимом Галкиным

Популярная вокалистка Ани Лорак считает, что наносить лаг на ногти, это привилегия женщин.

Известная певица Ани Лорак сформулировала свое отношение к желанию современных мужчин ухаживать за собой и своими ногтями.

Вокалистка дала понять, что в этом отношении находится во власти стереотипов, которые формировались веками.

Ани Лорак полагает, что покрывать ногти лаком имеют право только дамы, а мужчинам, по ее версии, это делать совершенно не обязательно. Звезда отрицательно относится к тому, что некоторые мужчины красят ногти.

«Конечно, никто не говорит, что ты должен быть какой-то дикобраз. Я считаю, что у мужчины должны быть ухоженные руки. Но красить ногти, уж простите, это не мужская энергия», — приводит высказывание Ани Лорак РИА «Новости».

Напомним, не так давно, сразу два известных мужчины продемонстрировали свои ухоженные ноготочки. Сначала маникюр с ярким покрытием засветил певец и шоумен Николай Басков.

А затем отпедикюренные ноги показал телеведущий и пародист Максим Галкин. Ногти на ногах он тоже покрыл лаком, сделав это в честь дня рождения Уолта Диснея.

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