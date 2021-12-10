Люди гибнут при странных обстоятельствах: участники шоу «Битва экстрасенсов» раскроют тайну «дороги смерти»

Четверка сильнейших экстрасенсов отправится в небольшой хутор в Воронежской области, где часто происходят трагические события.

Чем ближе финал нового сезона шоу телеканала ТНТ «Битва экстрасенсов», тем сложнее и запутаннее становятся задания для магов.

В ближайшем выпуске программы, которая выйдет в эфир телеканала ТНТ в эту субботу, 11 декабря, покажут, как четыре сильных экстрасенса Линда Хевард-Миллс, Максим Левин, Ольга Якубович и Влад Череватый отправятся в Воронежскую область, чтобы раскрыть тайну «дороги смерти».

На участке трассы, которая проходит через небольшой хуторок Дядин, постоянно гибнут люди, словно какая-то незримая сила толкает их под колеса машин. Местные жители уверяют, что все происходит при странных обстоятельствах, подозревая, что тут не обходится без мистики.

Экстрасенсы должны либо поверить в версию старожилов хутора, либо, изучив все, высказать свои предположения по поводу гибели людей.

Расследование приведет экстрасенсов на старинное кладбище, которое было потревожено при строительстве дороги.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.