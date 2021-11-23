«Земля напомнила нам, кто тут главный»: звезда «Битвы экстрасенсов» Максим Левин — о пандемии и возможном победителе проекта

Экстрасенс поделился с Teleprogramma.pro, что миру не стоит надеяться, что после коронавируса жизнь вернется в прежнее русло.

Новый сезон «Битвы экстрасенсов» на ТНТ в самом разгаре. Кто станет победителем — пока остается только гадать, но уже сейчас наметились свои лидеры.

Максим Левин, один из участников проекта, признается, что с самого начала, когда увидел соперников на площадке, понял, с кем предстоит непростое соперничество.

Teleprоgramma.pro пообщалась с экстрасенсом о его необычных способностях, пандемии и природе, которая, по мнению Максима Левина, обозлилась на человека.

Спартанские условия

— Максим, что самое сложное для вас на шоу «Битва экстрасенсов»?

— В целом все как в обычной практике: те же люди, те же проблемы. За исключением, пожалуй, больших препятствий: не человек рассказывает о своих ситуациях, а ты — человеку.

— Как готовитесь к испытаниям?

— Меньше сплю, меньше ем. Четыре часа сна перед испытанием, меньше нагрузка на пищеварение. Организм максимально сосредоточен на решении задачи. Чем хуже — тем лучше, спартанские условия обостряют возможности и, если угодно, выживаемость в моменте.

— А знаете заранее, чего ждать на площадке?

— А как, собственно? Предугадать не пытаюсь точно, зачем тратить время и силы? Работаю здесь и сейчас, это максимально мобилизует. Разумеется, на испытание всегда беру необходимый минимум инструментов.

По праву рождения и крови

— Часто зрители рассуждают: если бы участники шоу действительно обладали даром, то могли сразу определить победителя. Понятно, что есть задумка, проект. Но впервые увидев своих соперников на «Битве», вы сделали для себя какие-то выводы, кто будет победителем?

— Мне ближе и понятнее конкуренция с мужчинами. Но тут сразу почувствовал, что главной соперницей из участников станет женщина. Это немного обескуражило, но что же поделать?

— В чем ваша особенность, ваш дар?

— Уже говорил неоднократно, что понятие «дар» неприменимо к моему ремеслу. Это скорее наследие, традиция рода. То, что передается человеку по праву рождения и крови. Особенность, пожалуй, в том, что через гармоничное взаимодействие с родом ты в состоянии решить практически любую разумную задачу.

— А не приходилось сожалеть, что вас наградила им природа?

— Слушайте, с тем же успехом можно сожалеть о том, что ты вообще появился на свет. Человек же не сожалеет о том, что у него два глаза или два уха, к примеру?

«Как прежде наша жизнь уже никогда не будет»

— Давайте заглянем в будущее. Последние два года были непростыми для человечества. Что нас ждет в 2022 году?

— Я такую формулировку называю «погадашки», уж извините. И отказываю в них во всех случаях обращений. Нет конкретики в вопросе. Жизнь вообще тяжелая штука, от нее рано или поздно умирают. И еще тяжелее она становится, когда на тебя со всех сторон валятся предсказания, о которых ты не просил. В запросе, в работе, в жизни, в каждом действии должна быть конкретика и логика.

— А как будет развиваться пандемия? Когда наша жизнь станет как прежде?

— Как прежде наша жизнь уже никогда не будет. Машины времени не существует. И мечты о прошлом — устранения самого себя от реальности сегодняшнего дня. Полагаю, установится некий общий иммунитет, и мы перестанем воспринимать это заболевание как сверх смертельно опасное.

— Вирусологи сейчас часто говорят, что коронавирус и другие пандемии теперь будут постоянным спутником человечества. Что вы думаете на этот счет?

— Я не вирусолог. Вирусы были и будут всегда. Но люди часто погибают по собственной воле — от алкоголизма, наркотиков. Страдают от домашнего насилия или годами плачут по ушедшим родственникам. Думаю, это хуже и глобальнее, чем пандемия вируса.

Потому стараюсь думать и заниматься проблемами, которые я могу решить. А не о вирусах, с которыми мои способности не могут справиться. Повторю мысль о выработке общего иммунитета — к вопросу о «постоянном спутничестве человечества».

— Почему коронавирус появился именно сейчас?

— Планета вообще любит давать человечеству хорошего леща с завидной периодичностью. Не человек хозяин Земли, человек — лишь плод эволюции, которому дозволено здесь находиться какое-то время. Находиться в гостях и с уважением.

Но мы же залезаем в грязной уличной обуви на хозяйский диван, ходим по-маленькому и большому мимо унитаза, так? Ну и чего мы ждем? Какого к себе отношения?

Все весьма логично, с моей точки зрения. Человечество давно перестало уважать и ценить доставшееся от праотцов наследие, давно наплевало в этот «колодец традиций». Вполне объяснимо, что Мать Земля решила напомнить нам, кто тут главный.

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