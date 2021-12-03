Экстрасенсы раскроют тайну загадочной смерти девушки из Сочи

В новом выпуске «Битвы экстрасенсов», который выйдет в эфир 4 декабря, участников ждет поездка в Сочи. Но только не на пляж, а на кладбище.

Ясновидящим предстоит расследовать дело о таинственной смерти девушки. Молодая красавица пропала в Сочи, а нашли ее за 200 километров от дома — бездыханной, но без признаков насилия. У этого преступления нет ни свидетелей, ни улик, ни логичного объяснения. Такую загадочную смерть по силам раскрыть только тем, кто смотрит на мир по-иному.

Экстрасенсов привезли на кладбище, где похоронена девушка. В их распоряжении только могильная земля и фото жертвы в черном конверте. А задача — объяснить, что на самом деле произошло в тот роковой день.

«Для меня это было тяжелейшее задание, — призналась участница проекта Ольга Якубович. — В день испытания с утра я узнала, что у меня умер дедушка. Его смерть наложилась на то, что мы должны были работать на кладбище. И это было жесточайшее испытание. Чем ближе к финалу, тем больше практики, тем более эмоциональными и сложными становятся задания. Это вышибает и эмоционально, и физически».

Удалось ли ясновидящим установить обстоятельства смерти девушки — смотрите «Битву экстрасенсов» 4 декабря в 19:30 на канале ТНТ.

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