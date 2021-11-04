Звезда «Битвы экстрасенсов» Линда Хевард-Миллс: «К прежней жизни как до пандемии мы вернемся к 2024 году»

В новом сезоне «Битвы экстрасенсов» на ТНТ Линда Хевард-Миллс — одна из самых ярких и загадочных участниц. Она неизменно приковывает к себе взгляды и имеет все шансы на победу.
Teleprоgramma.pro пообщалась с ясновидящей о ее необычных способностях, «Битве экстрасенсов» и пандемии. Линда предположила, когда человечество победит опасную болезнь.
Необычный дар
— Сколько вам было лет, когда впервые заметили свой дар?
— Замечать дар – это то же самое, что замечать, что ты гений или у тебя нюх парфюмера. Все относительно, и мы рассматриваем свой мир, исходя из наших особенностей восприятия всего вокруг нас.
А ведь многие люди проживают всю жизнь, и никто ни разу не обратит внимания на то, что они особенные. При этом есть что-то врожденное, а что-то то, что можно развить.
Мы никогда не поймем, сколько гениальных художников, музыкантов, математиков мир потерял, потому что никто не обратил внимания на их способности, и никто не стал их развивать.
— Когда впервые обратили внимание на ваши способности?
— Сейчас вспоминаю какие-то истории из детства и понимаю, что я воспринимала что-то не так как все. Вспоминаю об интуиции, которую нас с детства учат гасить в пользу логики и школьной науки. Но я всегда знала, кто победит в школьных соревнованиях.
Позже, приходя на собеседования, знала, посмотрев на место работы, буду я здесь работать или нет, угадывала точное количество воздушных шаров на витрине художественного магазина, чтобы выиграть краски, карандаши, холсты.
Мне снились вещие сны, которые сбывались четко и неожиданно. Но точный возраст, когда поняла, что у меня особый дар, не смогу вспомнить. Я долго думала, что так у всех, подавляла, игнорировала.
Где-то в 2004-м году впервые в Индии во время медитации начала открывать себя настоящую и понимать свою сущность. Я всегда знала, что не рождена быть гадалкой и никогда ею не стану!
У меня есть проект, который принесет огромное добро и пользу миллионам людей, и это мое призвание! Сейчас я над ним работаю и ищу единомышленников в сфере IT и программирования!
— Никогда не сожалели, что знаете больше, чем другие люди?
— Знание – это всегда сила и польза. Чем больше, тем лучше.
— Доводилось видеть что-то страшное и не говорить об этом человеку, которого ждет опасность?
— Я считаю, что если можно помочь или спасти людей, которые попадаются на моем пути, то это нужно сделать!
Люди в большинстве своем – хорошие, и мы постоянно слышим о героях, которые, рискуя жизнью, спасли людей и даже животных.
Мы все – часть одной единой силы, любви. Надо помогать и выручать друг друга.
Пока есть жизнь, есть надежда
— Как решились принять участие в «Битве экстрасенсов»? Вам написали продюсеры или вы сами пришли на кастинг?
— Я никогда не смотрела эту передачу до того, как стала участницей. Произошел ряд событий, и я поняла, что мне нужно пойти ради высшей цели.
Все так сложилось, и услышав зов космоса, я позвонила на номер телефона кастинга со словами: «Я — победитель нового сезона. Когда мне к вам прийти?»
— Какие испытания стали самыми сложными для вас?
— Я – человек очень эмпатичный по своей натуре, и мне почти все испытания эмоционально тяжелые. Часто герои проекта — это люди, пережившие огромные трагедии и получившие глубокие травмы, или просто несчастные и ищут ответы, как жить дальше.
Встречаешь горе, апатию, отчаяние, болезнь и людей, которые не видят для себя светлого будущего. Но как же так?
Стивен Хокинг сказал: «Пока есть жизнь, есть надежда». Поэтому всегда очень хочется помочь. Еще я переживаю, что участники шоу, которые используют в своей работе темные силы, могут нанести вред и сбивать людей с пути.
— Вы как-то отметили, что человек, который обладает даром, может формировать собственное будущее. Что вы изменили в своем будущем?
— Я считаю, что мы все способны сформировать свое будущее. Наши мысли, наши слова могут помочь или стать блокирующими для счастья, любви, здоровья и изобилия. Все происходит сначала в подсознании и в сердце, затем уже наяву.
Когда я жила в коммунальной квартире в комнате площадью 13 м2, которая досталась мне от бабушки, я решила, что хочу жить в самом центре Москвы, в квартире с окнами хотя бы на 3 стороны!
Потом я мечтала о ноутбуке и очень скоро мне его подарили. Прошло еще немного времени, и я переехала в квартиру с окнам на три стороны, всего в 10-ти минутах пешком от Красной Площади.
Человечество ждут новые пандемии
— Вот уже два года в мире коронавирус. Вы знаете, когда закончится эта напасть?
— Мне кажется, что та жизнь, которая считалась нормальной до пандемии, вернется к 2024 году, но уже все будет немного по-другому.
— А ждут ли нас новые пандемии в будущем?
— Конечно, могут быть новые пандемии. Глобализация, передвижения людей по всему миру, тесное общение между животными и людьми, особенно в виде заводского выращивания крупного скота и птицы для мяса – это идеальные условия для новых мутаций вирусов, которые перескакивают между биологическими видами.
Но не стоит отчаиваться, так как за два года пандемии мы многому научились! Мы сделали огромные шаги в развитии вакцин, причем не только от ковида. Нет худа, без добра!
Будут новые вирусы, но мы будем к ним готовы. А коронавирус даже после 2024 года никуда не денется, он станет как грипп.
Каждый год будем делать новые вакцины и ими прививаться, как от гриппа. Сам вирус ослабнет и будет менее опасным.
Цель мутации вируса – долгое сожительство со своей жертвой, а не ее убийство. Кому же выгодно пилить сук, на котором сидишь?
— А что можете сказать про 2022 год? Какой он будет?
— Пандемия, которая перевернула мир вверх ногами, останется в истории как Великая Депрессия или Вторая Мировая война. В следующем году мы будем учиться жить с этим вирусом, и это значит, будут прорывы в лечении и предупреждении заболеваемости.
Однако вспышки в разных странах продолжатся и, к сожалению, будут еще смерти. И вообще пока весь мир не возьмет под контроль это вирус, мы не сможем победить. Но ковид напоминает нам, что мы все взаимосвязаны.
В будущем году вакцины появятся в самых бедных и уязвимых уголках Земли.
Работа для многих изменится навсегда, и те, кто работал из-за пандемии дома, так и останутся на удаленке. Об этом окончательно им станет ясно в 2022-м.
Медицина получит сильный толчок на фоне поиска способов лечения коронавируса, будут развиваться генно-инженерные технологии.
И я считаю, что в 2022 году будет большой прорыв в лечении онкологических заболеваний вакцинами. Технология, которая лежит в основе многих вакцин, существует уже 40 лет, но только ковид стал толчком, чтобы начать использовать ее в деле. И это реально огромный прорыв!
— А если не говорить про вирусы, каким будет мир?
— Вообще, мы увидим большие шаги в сторону футуристического мира, о котором мечтали в детстве! Искусственный интеллект будет широко использоваться крупными компаниями для развития всех аспектов бизнеса.
Будут огромные шаги в распознавании речи на разных языках, появятся умные девайсы. В 2022 году мы увидим первые результаты работы квантовых компьютеров, способных за три минуты завершить задачи, которые суперкомпьютеры решают за 10 лет!
Медитация станет еще более популярный в мире и в России, люди поймут, что это гигиена для подсознания и души, и что она так же важна, например, как чистка зубов.
Вообще мир сейчас двигается стремительно к повышению осознанности, и мы увидим положительные тренды относительно окружающей среды, охраны природы и всей живности. Также возрастает культура добра друг к другу.
Во многих странах подрастает первое поколение детей, не подвергшихся телесным наказаниям в процессе воспитания. Это огромный прорыв для человечества!
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