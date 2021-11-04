Звезда «Битвы экстрасенсов» Линда Хевард-Миллс: «К прежней жизни как до пандемии мы вернемся к 2024 году»

Одна из самых ярких участниц проекта рассказала Teleprоgramma.pro, каким будет 2022 год и ждут ли человечество новые эпидемии.

В новом сезоне «Битвы экстрасенсов» на ТНТ Линда Хевард-Миллс — одна из самых ярких и загадочных участниц. Она неизменно приковывает к себе взгляды и имеет все шансы на победу.

Teleprоgramma.pro пообщалась с ясновидящей о ее необычных способностях, «Битве экстрасенсов» и пандемии. Линда предположила, когда человечество победит опасную болезнь.

Необычный дар

— Сколько вам было лет, когда впервые заметили свой дар?

— Замечать дар – это то же самое, что замечать, что ты гений или у тебя нюх парфюмера. Все относительно, и мы рассматриваем свой мир, исходя из наших особенностей восприятия всего вокруг нас.

А ведь многие люди проживают всю жизнь, и никто ни разу не обратит внимания на то, что они особенные. При этом есть что-то врожденное, а что-то то, что можно развить.

Мы никогда не поймем, сколько гениальных художников, музыкантов, математиков мир потерял, потому что никто не обратил внимания на их способности, и никто не стал их развивать.

— Когда впервые обратили внимание на ваши способности?

— Сейчас вспоминаю какие-то истории из детства и понимаю, что я воспринимала что-то не так как все. Вспоминаю об интуиции, которую нас с детства учат гасить в пользу логики и школьной науки. Но я всегда знала, кто победит в школьных соревнованиях.

Позже, приходя на собеседования, знала, посмотрев на место работы, буду я здесь работать или нет, угадывала точное количество воздушных шаров на витрине художественного магазина, чтобы выиграть краски, карандаши, холсты.

Мне снились вещие сны, которые сбывались четко и неожиданно. Но точный возраст, когда поняла, что у меня особый дар, не смогу вспомнить. Я долго думала, что так у всех, подавляла, игнорировала.

Где-то в 2004-м году впервые в Индии во время медитации начала открывать себя настоящую и понимать свою сущность. Я всегда знала, что не рождена быть гадалкой и никогда ею не стану!

У меня есть проект, который принесет огромное добро и пользу миллионам людей, и это мое призвание! Сейчас я над ним работаю и ищу единомышленников в сфере IT и программирования!

— Никогда не сожалели, что знаете больше, чем другие люди?

— Знание – это всегда сила и польза. Чем больше, тем лучше.

— Доводилось видеть что-то страшное и не говорить об этом человеку, которого ждет опасность?

— Я считаю, что если можно помочь или спасти людей, которые попадаются на моем пути, то это нужно сделать!

Люди в большинстве своем – хорошие, и мы постоянно слышим о героях, которые, рискуя жизнью, спасли людей и даже животных.

Мы все – часть одной единой силы, любви. Надо помогать и выручать друг друга.

Пока есть жизнь, есть надежда

— Как решились принять участие в «Битве экстрасенсов»? Вам написали продюсеры или вы сами пришли на кастинг?

— Я никогда не смотрела эту передачу до того, как стала участницей. Произошел ряд событий, и я поняла, что мне нужно пойти ради высшей цели.

Все так сложилось, и услышав зов космоса, я позвонила на номер телефона кастинга со словами: «Я — победитель нового сезона. Когда мне к вам прийти?»

— Какие испытания стали самыми сложными для вас?

— Я – человек очень эмпатичный по своей натуре, и мне почти все испытания эмоционально тяжелые. Часто герои проекта — это люди, пережившие огромные трагедии и получившие глубокие травмы, или просто несчастные и ищут ответы, как жить дальше.

Встречаешь горе, апатию, отчаяние, болезнь и людей, которые не видят для себя светлого будущего. Но как же так?

Стивен Хокинг сказал: «Пока есть жизнь, есть надежда». Поэтому всегда очень хочется помочь. Еще я переживаю, что участники шоу, которые используют в своей работе темные силы, могут нанести вред и сбивать людей с пути.

— Вы как-то отметили, что человек, который обладает даром, может формировать собственное будущее. Что вы изменили в своем будущем?

— Я считаю, что мы все способны сформировать свое будущее. Наши мысли, наши слова могут помочь или стать блокирующими для счастья, любви, здоровья и изобилия. Все происходит сначала в подсознании и в сердце, затем уже наяву.

Когда я жила в коммунальной квартире в комнате площадью 13 м2, которая досталась мне от бабушки, я решила, что хочу жить в самом центре Москвы, в квартире с окнами хотя бы на 3 стороны!

Потом я мечтала о ноутбуке и очень скоро мне его подарили. Прошло еще немного времени, и я переехала в квартиру с окнам на три стороны, всего в 10-ти минутах пешком от Красной Площади.

Человечество ждут новые пандемии

— Вот уже два года в мире коронавирус. Вы знаете, когда закончится эта напасть?

— Мне кажется, что та жизнь, которая считалась нормальной до пандемии, вернется к 2024 году, но уже все будет немного по-другому.

— А ждут ли нас новые пандемии в будущем?

— Конечно, могут быть новые пандемии. Глобализация, передвижения людей по всему миру, тесное общение между животными и людьми, особенно в виде заводского выращивания крупного скота и птицы для мяса – это идеальные условия для новых мутаций вирусов, которые перескакивают между биологическими видами.

Но не стоит отчаиваться, так как за два года пандемии мы многому научились! Мы сделали огромные шаги в развитии вакцин, причем не только от ковида. Нет худа, без добра!

Будут новые вирусы, но мы будем к ним готовы. А коронавирус даже после 2024 года никуда не денется, он станет как грипп.

Каждый год будем делать новые вакцины и ими прививаться, как от гриппа. Сам вирус ослабнет и будет менее опасным.

Цель мутации вируса – долгое сожительство со своей жертвой, а не ее убийство. Кому же выгодно пилить сук, на котором сидишь?

— А что можете сказать про 2022 год? Какой он будет?

— Пандемия, которая перевернула мир вверх ногами, останется в истории как Великая Депрессия или Вторая Мировая война. В следующем году мы будем учиться жить с этим вирусом, и это значит, будут прорывы в лечении и предупреждении заболеваемости.

Однако вспышки в разных странах продолжатся и, к сожалению, будут еще смерти. И вообще пока весь мир не возьмет под контроль это вирус, мы не сможем победить. Но ковид напоминает нам, что мы все взаимосвязаны.

В будущем году вакцины появятся в самых бедных и уязвимых уголках Земли.

Работа для многих изменится навсегда, и те, кто работал из-за пандемии дома, так и останутся на удаленке. Об этом окончательно им станет ясно в 2022-м.

Медицина получит сильный толчок на фоне поиска способов лечения коронавируса, будут развиваться генно-инженерные технологии.

И я считаю, что в 2022 году будет большой прорыв в лечении онкологических заболеваний вакцинами. Технология, которая лежит в основе многих вакцин, существует уже 40 лет, но только ковид стал толчком, чтобы начать использовать ее в деле. И это реально огромный прорыв!

— А если не говорить про вирусы, каким будет мир?

— Вообще, мы увидим большие шаги в сторону футуристического мира, о котором мечтали в детстве! Искусственный интеллект будет широко использоваться крупными компаниями для развития всех аспектов бизнеса.

Будут огромные шаги в распознавании речи на разных языках, появятся умные девайсы. В 2022 году мы увидим первые результаты работы квантовых компьютеров, способных за три минуты завершить задачи, которые суперкомпьютеры решают за 10 лет!

Медитация станет еще более популярный в мире и в России, люди поймут, что это гигиена для подсознания и души, и что она так же важна, например, как чистка зубов.

Вообще мир сейчас двигается стремительно к повышению осознанности, и мы увидим положительные тренды относительно окружающей среды, охраны природы и всей живности. Также возрастает культура добра друг к другу.

Во многих странах подрастает первое поколение детей, не подвергшихся телесным наказаниям в процессе воспитания. Это огромный прорыв для человечества!

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