Устрицы, роллы, торт «Наполеон»: дочь покойной Юлии Началовой отметила день рождения ужином в семье папы

Первого декабря — день рождения у дочери ныне покойной певицы Юлии Началовой, Веры Алдониной. Девочке исполнилось пятнадцать лет.
Свой праздник Вера Алдонина отмечала в семье у своего папы, футболиста Евгения Алдонина, и его второй жены Ольги.
В сторис микроблога молодая мачеха Веры Алдониной показала праздничный стол. Он полностью состоял из блюд, приготовленных из морепродуктов.
Устрицы, роллы, паштеты. В центре стола стоял предназначенный для виновницы торжества букет роскошных белых роз.
«Отмечаем», — подписала фото Ольга Алдонина.
В кадре она запечатлела себя и сидящих за праздничных столом Веру Алдонину, мужа Евгения и дочку Анжелику.
К чаю был подан торт «Наполеон», судя по всему, домашнего приготовления. Выносил его для дочери сам Евгений Алдонин. Вера по традиции загадала желание и задула единственную свечу на торте.
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