Устрицы, роллы, торт «Наполеон»: дочь покойной Юлии Началовой отметила день рождения ужином в семье папы

Футболист Евгений Алдонин и его жена Ольга устроили праздник по случаю пятнадцатилетия Веры Алдониной.

Первого декабря — день рождения у дочери ныне покойной певицы Юлии Началовой, Веры Алдониной. Девочке исполнилось пятнадцать лет.

Свой праздник Вера Алдонина отмечала в семье у своего папы, футболиста Евгения Алдонина, и его второй жены Ольги.

В сторис микроблога молодая мачеха Веры Алдониной показала праздничный стол. Он полностью состоял из блюд, приготовленных из морепродуктов.

Устрицы, роллы, паштеты. В центре стола стоял предназначенный для виновницы торжества букет роскошных белых роз.

«Отмечаем», — подписала фото Ольга Алдонина.

В кадре она запечатлела себя и сидящих за праздничных столом Веру Алдонину, мужа Евгения и дочку Анжелику.

К чаю был подан торт «Наполеон», судя по всему, домашнего приготовления. Выносил его для дочери сам Евгений Алдонин. Вера по традиции загадала желание и задула единственную свечу на торте.

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