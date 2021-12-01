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«С днем рождения, Вера»: молодая мачеха дочери покойной Началовой трогательно обратилась к падчерице

Ольга Алдонина поздравила Веру Алдонину с пятнадцатилетием.

«С днем рождения, Вера»: молодая мачеха дочери покойной Началовой трогательно обратилась к падчерице
Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина. Фото: instagram.com/veraldonina/

В первый день зимы свой день рождения отмечает дочка ныне покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина.

Наследнице звезды от брака с футболистом Евгением Алдониным исполнилось пятнадцать лет.

Вера Алдонина с самого утра принимает поздравления и добрые пожелания.

Не осталась в стороне и семья папы Веры — Евгения Алдонина. Мачеха девочки Ольга Алдонина разместила в сторис микроблога семейное фото, на котором Вера Алдонина предстала в окружении папы, младшей сестренки Анжелики и мачехи Ольги.

Вера Алдонина с папой, мачехой и маленькой сестренкой
Вера Алдонина с папой, мачехой и маленькой сестренкой. Фото: instagram.com/ole_ole4ka/

«С днем рождения, Вера! С первым днем зимы!» — подписала снимок Ольга Алдонина.

Напомним, после смерти Юлии Началовой ее дочка Вера живет с бабушкой и дедушкой — родителями покойной певицы. Но очень часто Вера Алдонина бывает в семье своего папы, где к ней все относятся с большой любовью и теплотой.

Ранее Веру Алдонина публично с днем рождения поздравила ее бабушка Таисия Началова. Она напомнила, какой Верочка была в четырехлетнем возрасте, когда еще была жива ее мама Юлия Началова.

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