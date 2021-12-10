Эффект стройности: Боярская после советов Хромченко появилась на публике в двубортном жакете

Елизавета Боярская отправилась на шопинг в ярко-красном наряде с актуальными металлическими пуговицами.

Елизавета Боярская отметилась на шопинге в ювелирном магазине. Актриса выбрала для появления на публике красный удлиненный жакет двубортного кроя с металлическими пуговицами. К нему в комплект артистка примерила черный топ и классические голубые джинсы, украсив шею колье из тонких цепочек.

Отметим, что к красным оттенкам ранее рекомендовала присмотреться женщинам Эвелина Хромченко. Она уверена, что этот тон не позволяет никому оставаться незамеченной. Это самый простой способ привлечь к себе внимание, особенно в тандеме с помадой такого же цвета.

Также ведущая «Модного приговора» рекомендовала двубортные жакеты, которые актуальны в этом сезоне, за их способность делать фигуру визуально стройнее. Кроме того, в тренде модели с металлическими пуговицами.

Ранее моду на двубортные жакеты с металлическими пуговицами поддержала балерина Анастасия Волочкова, в нем она предстала на ТВ.

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