«Посмотрите, как стройнит!»: Хромченко настоятельно рекомендовала одежду с лампасами

Модная прошивка встречается далеко не только на привычных брюках.

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» посоветовала дамам присмотреться к одежде с лампасами, которая очень приветствуется нынешним сезоном.

Сейчас в принципе очень актуален стиль милитари (военный) и лампасы – лишь одно из его проявлений. В тренде цвет хаки, грубые армейские ботинки типа берцев, жакеты, пиджаки, плащи и пальто вроде военных мундиров, бушлатов, береты, напоминающие бескозырки, металлические пуговицы, эполеты.

Лампасы же теперь появляются не только на брюках, но и на юбках, платьях, кофтах, жакетах. Платье в стиле милитари представили на подиуме проекта, оно было цвета хаки с желтыми лампасами.

«Посмотрите, как стройнит!» — восхитилась Эвелина Хромченко.

По словам ведущей, лампасы визуально вытягивают силуэт, делая фигуру тоньше.

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