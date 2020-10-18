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«Производит фурор»: Хромченко показала платье, которое должно быть в гардеробе у каждой

Стилист считает, что оно сегодня может составить конкуренцию знаменитому маленькому черному варианту от Шанель.

«Производит фурор»: Хромченко показала платье, которое должно быть в гардеробе у каждой
Эвелина Хромченко. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Когда-то Коко Шанель советовала женщинам присмотреться к маленьким черным платьям. Она была убеждена, что этот предмет гардероба универсален, а потому практически обязателен к использованию дамами.

Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на Первом канале заявила, что у него в настоящий момент появился серьезный конкурент – все больше представительниц прекрасной половины человечества отдают предпочтение маленькому красному платью.

«Мы все привыкли к маленькому черному платью, потихоньку осваиваем маленькое белое платье. Но маленькое красное платье – это отдельный жанр, это культовое платье, в котором любая уважающая себя lady in red производит фурор. Это то, что, видимо, должно быть сейчас в гардеробе у каждой женщины», — высказалась ведущая.

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