«Производит фурор»: Хромченко показала платье, которое должно быть в гардеробе у каждой

Стилист считает, что оно сегодня может составить конкуренцию знаменитому маленькому черному варианту от Шанель.

Когда-то Коко Шанель советовала женщинам присмотреться к маленьким черным платьям. Она была убеждена, что этот предмет гардероба универсален, а потому практически обязателен к использованию дамами.

Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на Первом канале заявила, что у него в настоящий момент появился серьезный конкурент – все больше представительниц прекрасной половины человечества отдают предпочтение маленькому красному платью.