Стиль для ТВ: Волочкова после советов Хромченко выбрала жакет с модными металлическими пуговицами

В настоящее время приветствуются все отголоски милитари.

В этом сезоне актуален как никогда стиль милитари. Практически любые его проявления можно увидеть в современных моделях, которые предлагают дизайнеры одежды.

Военный стиль проявляется в таких деталях, как лампасы, металлические пуговицы, эполеты. В тренде жакеты типа мундиров и бушлатов, обувь вроде армейских ботинок, рассказывала ранее Эвелина Хромченко.

Анастасия Волочкова поддержала тренд и появилась на Первом канале в брючном костюме тотального черного цвета с жакетом на металлических пуговицах.

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