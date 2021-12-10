«Наши редакторы нашли много интересного»: Малахов дал понять, что жених Копенкиной – аферист

Жених бизнес-леди Ларисы Копенкиной — Василий Райский — вполне может быть обычным аферистом. Об этом рассказал Андрей Малахов в программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1».

«Давайте покажем досье на будущего супруга Ларисы. Наши редакторы нашли много интересного». Андрей Малахов

Выяснилось, что долларовый миллионер, как он себя представлял, Василий Райский на самом деле Василий Спасенков. Он 1977 года рождения. Проходит по учетам ГУВД как криминальный авторитет. В 1997 году задержан за незаконный сбыт и распространение запрещенных веществ. Против него было возбуждено уголовное дело. Также у него много кредитов и нарушений правил дорожного движения. Также Райский женат. С супругой он не развелся.

«Мы подавали заявление в ЗАГС, а теперь выясняется, что он женат», — заметила удивленная Лариса Копенкина и ушла из студии в расстроенных чувствах.

Напомним, что Лариса Копенкина и Василий Райский должны были сыграть свадьбу. Теперь, скорее всего, торжество придется отменить.

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