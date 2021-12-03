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Прикрылась простынкой: Лариса Копенкина показала, как отдыхает в бане

Беззаботная экс-жена Прохора Шаляпина продолжает веселиться.

Прикрылась простынкой: Лариса Копенкина показала, как отдыхает в бане
Лариса Копенкина с Прохором Шаляпиным. Фото: Global Look Press

Первая жена музыканта Прохора Шаляпина, риелтор Лариса Копенкина, продолжает брать от жизни все. Сбежав из-под венца, бизнес-леди отправилась путешествовать. К концу года Копенкина решила немного отдохнуть и осела в Подольске. Накануне с друзьями они сходили в местную баню.

Лариса Копенкина. Фото: instagram.com/larakopenkina/

Об этом поклонники узнали из ее микроблога. Копенкина не постеснялась запечатлеться в предбаннике, прикрывшись простынкой. Фото она разместила в stories, которые исчезают через сутки с момента опубликования.

Ранее Копенкина наделала шуму, отдыхая в Египте, в то время как ее бывший знаменитый муж хоронил молодую жену. У Прохора от коронавируса умерла супруга, на которой он женился в середине лета. А Копенкиной досталось от поклонников за то, что та слишком весело проводит время в такой непростой для бывшего период. Осудил ее за фото в стрингах и сам Шаляпин.

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