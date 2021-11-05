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«Наслаждаюсь жизнью полной грудью»: Копенкина — завуалированно о несостоявшейся свадьбе

Бизнес-леди уехала отдыхать на Кавказ.

«Наслаждаюсь жизнью полной грудью»: Копенкина — завуалированно о несостоявшейся свадьбе
Лариса Копенкина. Фото: Globallookpress.com

Бизнес-леди Лариса Копенкина весьма завуалированно высказалась о своей несостоявшейся свадьбе с долларовым миллионером Василием Райским.

Лариса Копенкина
Лариса Копенкина. Фото: Globallookpress.com

«Наслаждаюсь жизнью полной грудью!»

Лариса Копенкина

Напомним, что 23 октября Лариса Копенкина должна была стать женой долларового миллионера Василия Райского. Однако свадьба по каким-то причинам не состоялась.

Позже Лариса Копенкина, которой сейчас 66 лет, объявилась на Кавказе. Она наслаждается отдыхом в отпуске. Предпринимательница, в частности, посетила Пятигорск и полюбовалась местными видами, сообщает «СтарХит».

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