«Наслаждаюсь жизнью полной грудью»: Копенкина — завуалированно о несостоявшейся свадьбе

Бизнес-леди Лариса Копенкина весьма завуалированно высказалась о своей несостоявшейся свадьбе с долларовым миллионером Василием Райским.
«Наслаждаюсь жизнью полной грудью!»
Напомним, что 23 октября Лариса Копенкина должна была стать женой долларового миллионера Василия Райского. Однако свадьба по каким-то причинам не состоялась.
Позже Лариса Копенкина, которой сейчас 66 лет, объявилась на Кавказе. Она наслаждается отдыхом в отпуске. Предпринимательница, в частности, посетила Пятигорск и полюбовалась местными видами, сообщает «СтарХит».
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