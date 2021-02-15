Райский уголок: стало известно, как выглядит семейный очаг Кейт Миддлтон в Беркшире

Родители Кейт Миддлтон живут в поместье Баклбери в Беркшире. Особняк стоимостью 4,7 миллиона фунтов стерлингов они приобрели в 2012 году. Ранее о доме Кэрол и Майкла Миддлтон было известно только то, что там есть семь спален. Теперь же Hello!, ссылаясь на фан-аккаунт в Instagram, предложил взглянуть на поместье изнутри.

В особняке есть две гостиные, оформленные в приглушенной цветовой гамме с дровяными каминами, кухня с большим деревянным обеденным столом и зимний сад с панорамными окнами. Помимо семи спален, в доме также есть пять гостиных, включая прихожую, гостиную, столовую, библиотеку. На территории имеется теннисный корт и открытый бассейн.

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Известно, что в этом доме Кейт и Уильям жили несколько месяцев после рождения принца Джорджа в 2013 году.

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