«Теперь их пути расходятся»: Седокова намекнула на расставание с молодым мужем

Анна Седокова и Янис Тимма сыграли свадьбу в сентябре 2020-го. До этого артистка и спортсмен встречались на протяжении года. певица заявляла, что только с баскетболистом нашла свое женское счастье и любит по-настоящему.

Теперь же Анна не на шутку перепугала своих фанатов. Накануне она опубликовала в своем инстаграме недвусмысленный текст и фото в слезах.

«Если люди расстаются — это не означает, что кто-то из них плох. Просто они прошли свой путь вместе и теперь их пути расходятся. И, возможно, однажды сойдутся опять. И, когда сойдутся, очень важно открыто смотреть в глаза человеку. Ненависти избежать невозможно. Особенно, если один еще любит, а второй уже нет. Но расставаться нужно уметь красиво», — написала Седокова.

Никаких других подробностей Анна не говорит.

Добавим, что в ноябре Тимма подписал пробный контракт с казанским «Униксом», однако на днях стало известно, что спортсмен не подошел клубу и договор расторгли.

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