«Меня навсегда изменила одна девушка»: Анна Седокова поздравила с днем рождения старшую дочь

Анна Седокова – многодетная мама. Старшей ее дочери Алине 8 декабря исполнилось 17 лет. Она родилась в браке артистки с капитаном киевского «Динамо» Валентином Бельковичем.

Трогательный текст с поздравлением Седокова разместила в своем инстаграме.

«Меня навсегда изменила одна девушка. 17 лет назад появилась и изменила всю мою жизнь. И жизни многих. Одна девушка. Большая и строптивая. Уникальная. Неповторимая. Невозможно упрямая. Но такая совершенная. Никто не застрахован от падений, ни ты ни я. Но, знаешь, что у нас в крови? Падать и подниматься еще выше! Я люблю тебя доченька, с днем рождения. Очень жду дома!» — написала Седокова.

Напомним, также у Анны есть дочь Моника от бизнесмена Максима Чернявского и сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.

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